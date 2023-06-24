Haberler Kimdir Anthony Nwakaeme kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Anthony Nwakaeme kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Anthony Nwakaeme ile ilgili araştırma yapanlar, Anthony Nwakaeme kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Anthony Nwakaeme kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 15:10
Anthony Nwakaeme kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Nijeryalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Anthony Nwakaeme kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 21 Mart 1989 yılında Nijerya'da dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Universitatea Cluj kulübünde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Arie?ul Turda, Petrolul Ploie?ti, Universitatea Cluj, Hapoel Ra'anana, Hapoel Be'er Sheva, Trabzonspor kulüplerinde oynadı. 26 Ağustos 2022'de el-Feyha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor'da geçirdiği başarılı sezonlar sayesinde kulübün efsaneleri arasında yer aldı. Nwakaeme, bu sezon 28 resmi maçta 9 gol 3 asist üretti.

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