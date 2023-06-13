MASTERCHEF ŞULE KİMDİR? | Masterchef Şule Yaman nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF ŞULE KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Şule Yaman, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Şule Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ŞULE YAMAN KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

24 yaşındaki Şule Yaman, Samsun kökenli olup Trabzon'da doğmuş ve büyümüştür. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule, akademik bir kariyere sahiptir.Şule, mutfağı çok sevdiği için Masterchef'e katılmıştır. MasterChef All Star kadrosunda yer alacaktır.