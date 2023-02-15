ALEXANDRU MAXIM KİMDİR? | Alexandru Maxim nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Alexandru Maxim, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Alexandru Maxim kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...
ALEXANDRU MAXIM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
8 Temmuz 1990'da Piatra Neamt, Romanya'da doğan 32 yaşındaki futbolcu Maxim, Rumen asıllıdır. 1,77 metre boyundaki futbolcu Gaziantep FK'da forma giymektedir.
ALEXANDRU MAXIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
⚽20/21: 1.FSV Mainz 05
⚽19/20: Gaziantep FK
⚽19/20: 1.FSV Mainz 05
⚽17/18: Stuttgart
⚽12/13: Pandurii
⚽11/12: RCD Espanyol B
⚽10/11: Badalona
⚽10/11: RCD Espanyol
⚽09/10: Espanyol U19
⚽07/08: FC Ardealul