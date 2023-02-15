Haberler Kimdir ALEXANDRU MAXIM KİMDİR? | Alexandru Maxim nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

ALEXANDRU MAXIM KİMDİR? | Alexandru Maxim nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Süper Lig takımlarından ligden çekilen Gaziantep FK'da forma giyen başarılı futbolcu Alexandru Maxim'in hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. On numara mevkiinde oynayan sporcu hakkında arama motorlarında araştırılan Alexandru Maxim kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Alexandru Maxim yaşamı ve kariyeri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:28 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:30
ALEXANDRU MAXIM KİMDİR? | Alexandru Maxim nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Alexandru Maxim, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Alexandru Maxim kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ALEXANDRU MAXIM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

8 Temmuz 1990'da Piatra Neamt, Romanya'da doğan 32 yaşındaki futbolcu Maxim, Rumen asıllıdır. 1,77 metre boyundaki futbolcu Gaziantep FK'da forma giymektedir.

ALEXANDRU MAXIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

20/21: 1.FSV Mainz 05

19/20: Gaziantep FK

19/20: 1.FSV Mainz 05

17/18: Stuttgart

12/13: Pandurii

11/12: RCD Espanyol B

10/11: Badalona

10/11: RCD Espanyol

09/10: Espanyol U19

07/08: FC Ardealul

DİĞER
Arsenal Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Premier Lig Arsenal Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta?
Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın bilinmeyen deprem sistemi sırları! İbn-i Sina'nın 'Zelzel' uyarılarından ibret aldı: Yapılar yüzyıllardır bu yüzden dimdik ayakta! Depremden önce...
Muslera'dan genç kaleciye hediye!
Fatih Terim'den Bensu'ya maç sözü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nazlı Çelik kimdir?
Tümer Doğru kimdir?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Şubat 2023 Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin genç forveti Eskişehirspor'da! F.Bahçe'nin genç forveti Eskişehirspor'da! 12:49
Enkaz altında kalan voleybolculardan acı haber! Enkaz altında kalan voleybolculardan acı haber! 12:13
NBA All-Star 'Hafta Sonu' katılımcıları açıklandı! NBA All-Star 'Hafta Sonu' katılımcıları açıklandı! 10:56
Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor! Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor! 10:45
Muslera'dan genç kaleciye hediye! Muslera'dan genç kaleciye hediye! 10:45
UCAM Murcia - Darüşşafaka maçı saat kaçta? UCAM Murcia - Darüşşafaka maçı saat kaçta? 10:44
Daha Eski
Trabzonspor Avrupa'da 148. maçına çıkıyor Trabzonspor Avrupa'da 148. maçına çıkıyor 10:36
Manresa - Bahçeşehir Koleji basket maçı saat kaçta? Manresa - Bahçeşehir Koleji basket maçı saat kaçta? 10:19
Bucaspor 1928'de ayrılık Bucaspor 1928'de ayrılık 10:07
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor 10:05
Rizespor'dan orta sahaya takviye! Rizespor'dan orta sahaya takviye! 10:04
Valencia sezon sonu İtalya yolcusu Valencia sezon sonu İtalya yolcusu 09:46