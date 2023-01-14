CEYHUN FERSOY KİMDİR? | Ceyhun Fersoy kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Ceyhun Fersoy burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Ceyhun Fersoy, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Ceyhun Fersoy hakkında arama motorlarında araştırılan Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Ceyhun Fersoy burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

CEYHUN FERSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

10 Nisan 1982'de İstanbul'da doğan 40 yaşındaki Ceyhun fersoy, ilk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Son olarak, Seksenler dizisinde oynadı. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur.

CEYHUN FERSOY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy'un çocuğu yoktur.

CEYHUN FERSOY BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,70 metre boyundaki ve 68 kilo ağırlığındaki Ceyhun Fersoy'un doğum tarihi bazı kaynaklarda 10 Nisan ve bazı kaynaklarda da 18 Temmuz olarak belirtilmiştir. Fersoy'un burcu Koç ya da Yengeç'tir.