Haberler Kimdir CEYHUN FERSOY KİMDİR? | Ceyhun Fersoy kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Ceyhun Fersoy burcu, boyu, kilosu...

CEYHUN FERSOY KİMDİR? | Ceyhun Fersoy kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Ceyhun Fersoy burcu, boyu, kilosu...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Masterchef'e katılan Ceyhun Fersoy, izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Sezonu ünlüler yarışıyla kapatan Masterchef'e katılan Ceyhun Fersoy hakkında arama motorlarında 'Ceyhun Fersoy kimdir? Ceyhun Fersoy kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Ceyhun Fersoy burcu, boyu, kilosu kaç?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 16:10
CEYHUN FERSOY KİMDİR? | Ceyhun Fersoy kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Ceyhun Fersoy burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Ceyhun Fersoy, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Ceyhun Fersoy hakkında arama motorlarında araştırılan Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Ceyhun Fersoy burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

CEYHUN FERSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

10 Nisan 1982'de İstanbul'da doğan 40 yaşındaki Ceyhun fersoy, ilk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Son olarak, Seksenler dizisinde oynadı. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur.

CEYHUN FERSOY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy'un çocuğu yoktur.

CEYHUN FERSOY BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,70 metre boyundaki ve 68 kilo ağırlığındaki Ceyhun Fersoy'un doğum tarihi bazı kaynaklarda 10 Nisan ve bazı kaynaklarda da 18 Temmuz olarak belirtilmiştir. Fersoy'un burcu Koç ya da Yengeç'tir.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş'tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...
Demet Özdemir'in ablası Derya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Kaşlarım yok" Demet Özdemir'in kardeşi Derya...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği!
4 gol var kazanan yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cemal Can kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Buse Varol kimdir, kaç yaşında, nereli, burcu, boyu, kilosu kaç?
Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (14 Ocak 2023)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
4 gol var kazanan yok! 4 gol var kazanan yok! 15:36
Güneş'ten flaş Weghorst sözleri! Güneş'ten flaş Weghorst sözleri! 15:28
Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:10
G.Saray F.Bahçe U19 CANLI İZLE G.Saray F.Bahçe U19 CANLI İZLE 14:56
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır! Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır! 13:32
Beşiktaş ve F.Bahçe o ismin peşinde! Beşiktaş ve F.Bahçe o ismin peşinde! 14:16
Daha Eski
Eskişehir’den İtalya’ya transfer Eskişehir’den İtalya’ya transfer 14:17
Rossi ve transfer piyangosu! Teklif... Rossi ve transfer piyangosu! Teklif... 14:35
Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı! Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı! 14:44
Lens - Auxerre maçı saat kaçta? Lens - Auxerre maçı saat kaçta? 14:46
Marsilya - Lorient maçı saat kaçta? Marsilya - Lorient maçı saat kaçta? 14:49
Lyon - Strasbourg maçı saat kaçta? Lyon - Strasbourg maçı saat kaçta? 14:53