ATEŞ KUŞLARI ALİ KİMDİR? | Görkem Sevindik kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Görkem Sevindik burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların en beğenilen yapımları arasında girmeyi başaran, başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, sadece oyuncu kadrosuyla değil konusuyla da herkesi etkileyen ve sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatan Ateş Kuşları, ilk bölümüyle viral olmayı başardı. Ateş Kuşları'nda Ali Ateş'i canlandıran Görkem Sevindik'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Görkem Sevindik kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Görkem Sevindik burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

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GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelen 36 yaşındaki Görkem Sevindik, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır.

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Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik, şu anda atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nda rol almaktadır.

GÖRKEM SEVİNDİK EVLİ Mİ? BURCU, BOYU VE KİLOSU...

Galatasaray taraftarı ve motosiklet tutkunu olan Görkem Sevindik, 2021 yılında Kübra Siyahdemir ile evlendi. Bir erkek çocuk babası olan Sevindik, 1,78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

ATEŞ KUŞLARI ALİ KİMDİR?

Köksüzlerin reisi, Ateş Kuşlarının koruyucusu. Gülayşe'nin hayatını değiştiren gecenin sırrını omuzlarında taşır. Duyduğu vicdan azabı ve Mercan'a hissettiği imkânsız aşkla yüreği yangın yerine dönmüş bir adam...