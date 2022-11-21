ÖZGÜR KARATAŞ KİMDİR? | Baş Belası tiyatro ekibinden Özgür Karataş nereli? Kaç yaşındaydı?

Amasya'da Baş Belası tiyatrosunun oyuncu ve işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Aralarında Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu 8 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden isimlerden olan Özgür Karataş'ın hayatını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında Özgür Karataş kimdir? Baş Belası tiyatro ekibinden Özgür Karataş nereli? Kaç yaşındaydı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

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ÖZGÜR KARATAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Özgür Karataş'ın Samsun il kültür ve turizm müdürlüğünde organizatör olarak görev yaptığı öğrenildi. Hakkında başka bilgi bulunmayan Karataş, kendisinin de bulunduğu minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

KAZANIN DETAYLARI

Amasya - Çorum karayolu üzerinde meydana gelen kazada minibüs tıra arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.