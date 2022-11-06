GÜZEL GÜNLER ATAKAN KİMDİR? | Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Olgun Toker burcu, boyu ve kilosu...

Show TV'nin daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çeken ve eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan Güzel Günler, 6 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncularından Olgun Toker'in gerçek hayatta kim olduğu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Güzel Günler Atakan kimdir? Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Olgun Toker burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler...

OLGUN TOKER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

12 Mart 1986 Mersin doğumlu olan 36 yaşındaki Olgun Toker, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. En son Bir Aile Hikayesi dizisinde rol almıştır.

Oynadığı Diziler

Güzel Günler / 2022

Arıza / 2020

Bir Aile Hikayesi / 2019

Dip / 2018

Hayat Sırları / 2017

Hayat Şarkısı / 2016 – 2017

Tatlı Küçük Yalancılar / 2015

Benim Adım Gültepe / 2014

Şeref Meselesi / 2014

Karadayı / 2012 – 2014

Son / 2012

Oynadığı Filmler

Yol Arkadaşım 2 / 2018

Benim Babam Bir Melek / 2017

Küçük Esnaf / 2016

Düğün Dernek / 2013

Hükümet Kadın / 2012

Kurtuluş Son Durak / 2011

Bir Ses Böler Geceyi / 2011

Saklı Hayatlar / 2010

OLGUN TOKER BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.80 metre boyundaki Olgun Toker'in burcu balıktır.

GÜZEL GÜNLER ATAKAN KİMDİR?

Mihran'ın kuzeni. Neşeli, kalender, sokağa yakın. Mihran ne kadar planlıysa Atakan o kadar kaderci. Komik, rahat, eğlenceli. Hep Mihran'la kıyaslanmış. O da Mihran ne değilse o olmayı seçmiş. Güzel, stilli bir üçüncü nesil kahveci açmış Beyoğlu'nda. Hesap kitap sevmediği için sürekli içerde. Ama Atakan pes etmez, her daim bir yol bulur. Bu yollardan biri ona platonik aşık Altan'la ikisini birbirine bağlar.