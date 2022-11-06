Haberler Kimdir GÜZEL GÜNLER ATAKAN KİMDİR? | Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Olgun Toker burcu, boyu ve kilosu...

GÜZEL GÜNLER ATAKAN KİMDİR? | Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Olgun Toker burcu, boyu ve kilosu...

Show Tv ekranlarının yeni sezon dizisi Güzel Günler, eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. İki rakip menemencinin hikayesiyle başlayan eğlenceli serüven daha ilk fragmanıyla izleyicileri ekran başına çekmeyi başarırken arama motorlarında dizinin sevilen oyuncusu Olgun Toker'in kim olduğu araştırılıyor. Peki Güzel Günler Atakan kimdir? Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Olgun Toker burcu, boyu ve kilosu... Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 17:06
GÜZEL GÜNLER ATAKAN KİMDİR? | Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Olgun Toker burcu, boyu ve kilosu...

Show TV'nin daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çeken ve eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan Güzel Günler, 6 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncularından Olgun Toker'in gerçek hayatta kim olduğu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Güzel Günler Atakan kimdir? Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Olgun Toker burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler...

OLGUN TOKER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

12 Mart 1986 Mersin doğumlu olan 36 yaşındaki Olgun Toker, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. En son Bir Aile Hikayesi dizisinde rol almıştır.

Oynadığı Diziler

  • Güzel Günler / 2022
  • Arıza / 2020
  • Bir Aile Hikayesi / 2019
  • Dip / 2018
  • Hayat Sırları / 2017
  • Hayat Şarkısı / 2016 – 2017
  • Tatlı Küçük Yalancılar / 2015
  • Benim Adım Gültepe / 2014
  • Şeref Meselesi / 2014
  • Karadayı / 2012 – 2014
  • Son / 2012

Oynadığı Filmler

  • Yol Arkadaşım 2 / 2018
  • Benim Babam Bir Melek / 2017
  • Küçük Esnaf / 2016
  • Düğün Dernek / 2013
  • Hükümet Kadın / 2012
  • Kurtuluş Son Durak / 2011
  • Bir Ses Böler Geceyi / 2011
  • Saklı Hayatlar / 2010

OLGUN TOKER BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.80 metre boyundaki Olgun Toker'in burcu balıktır.

GÜZEL GÜNLER ATAKAN KİMDİR?

Mihran'ın kuzeni. Neşeli, kalender, sokağa yakın. Mihran ne kadar planlıysa Atakan o kadar kaderci. Komik, rahat, eğlenceli. Hep Mihran'la kıyaslanmış. O da Mihran ne değilse o olmayı seçmiş. Güzel, stilli bir üçüncü nesil kahveci açmış Beyoğlu'nda. Hesap kitap sevmediği için sürekli içerde. Ama Atakan pes etmez, her daim bir yol bulur. Bu yollardan biri ona platonik aşık Altan'la ikisini birbirine bağlar.

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