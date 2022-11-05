YÜREK ÇIKMAZI BİRSEN KİMDİR? | Bihter Dinçel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bihter Dinçel burcu, boyu ve kilosu...

Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleminden çıkan, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli'nin üstlendiği TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezonun en iddialı dizilerinden biri haline gelen ve daha ilk fragmanıyla birçok izleyicinin dikkatini çeken dizinin oyuncularından Bihter Dinçel'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Yürek Çıkmazı Birsen kimdir? Bihter Dinçel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bihter Dinçel burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

BİHTER DİNÇEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

3 Mart 1982'de Diyarbakır'da doğan 40 yaşındaki Bihter Özdemir Dinçel, Ege Üniversitesi Felsefe bölümü mezunudur. Asıl işi tiyatroculuk olan Bihter Özdemir, Avrupa Yakası adlı dizideki "Zeynep Hacer Aksoy" karakteri ile ün yapmıştır. BKM Mutfak'ta yetişmiştir. Ülkü Erakalın'ın yazıp yönettiği Dudaktan Kalbe isimli dizide oynamıştır. İzmir Devlet Tiyatrosunda 5 yıl boyunca görev yapmıştır. Kendi yazdığı "Hiç", "Bak bir bulut ağlıyor" ve tek kişilik "Ayna Ayna" oyunları ile "Evcilik" oyununda rol almıştır. "Ayna Ayna" İzmir ve İstanbul'da çok kez sahnelenmiştir.

2007 yılında Avrupa Yakası'nda Zeynep rolünü oynayan Bihter Özdemir, 2008 yılının Haziran ayında oyuncu Savaş Dinçel'in sahne tasarımcısı olan oğlu Barış Dinçel ile evlenmiştir. Çeşitli dergilerde deneme ve makaleleri yayımlanan Özdemir'in iki de reklam filmi çalışması bulunmaktadır (İstikbal Mobilya ve Fortis Bank).

2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Nazan karakterini canlandırmıştır. 2011 yılında Yağmur Ali adında bir oğulları dünyaya gelmiştir. Televizyon ekranlarında ve tiyatro perdesi önünde izleyici ile buluşmaya devam etmektedir.

BİHTER DİNÇEL BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.67 metre uzunluğundaki ve 61 kilo ağırlığındaki Bihter Dinçel'in burcu balıktır.