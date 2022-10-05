Haberler Kimdir KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR? Rüzgar Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR? Rüzgar Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında?

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman ile izleyicilerin hayranlığını kazanan ve kendini ispatlayan ekranların sevilen ismi Rüzgar Aksoy'un gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Magazinseverlerin arama motorlarında araştırdığı Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir? Rüzgar Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 14:00
KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR? Rüzgar Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR? | atv ekranlarının en çok izlenen, başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer'in paylaştığı Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Kuruluş Osman oyuncularından Rüzgar Aksoy da arama motorlarında en sık aratılan isimler listesinde yer alıyor. Peki Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir? Rüzgar Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

RÜZGAR AKSOY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rüzgar Aksoy 5 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Sinema ve Televizyon okuyan Aksoy, daha sonra sonra Haliç Üniversitesi Oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 1.83 boyundaki oyuncu Oğlak burcudur.

RÜZGAR AKSOY'UN OYNADIĞI DİZİLER

  • - Adanalı (2008)
  • - Serçe (2008)
  • - Türkan (2010)
  • - Karakol (2011)
  • - Annem Uyurken (2012)
  • - Galip Derviş (2013)
  • - Umutsuz Ev Kadınları (2013)
  • - Ah Neriman (2013)
  • - Sen de Gitme (2013)
  • - Kara Sevda (2015)
  • - Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (2016)
  • - Yüz Yüze (2017)
  • - Koca Koca Yalanlar (2018)
  • - Bir Zamanlar Çukurova (2019)
  • - Ramo (2020)
  • - Arıza (2021)

RÜZGAR AKSOY'UN OYNADIĞI FİLMLER

  • - Keşif (2018)
  • - Deliler Fatih'in Fermanı (2018)
  • - Kin (2021)
  • - Garip Bülbül Neşet Ertaş (Yakında)

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