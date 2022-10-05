KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR? Rüzgar Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR? | atv ekranlarının en çok izlenen, başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer'in paylaştığı Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Kuruluş Osman oyuncularından Rüzgar Aksoy da arama motorlarında en sık aratılan isimler listesinde yer alıyor. Peki Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir? Rüzgar Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

RÜZGAR AKSOY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rüzgar Aksoy 5 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Sinema ve Televizyon okuyan Aksoy, daha sonra sonra Haliç Üniversitesi Oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 1.83 boyundaki oyuncu Oğlak burcudur.

RÜZGAR AKSOY'UN OYNADIĞI DİZİLER

- Adanalı (2008)

- Serçe (2008)

- Türkan (2010)

- Karakol (2011)

- Annem Uyurken (2012)

- Galip Derviş (2013)

- Umutsuz Ev Kadınları (2013)

- Ah Neriman (2013)

- Sen de Gitme (2013)

- Kara Sevda (2015)

- Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (2016)

- Yüz Yüze (2017)

- Koca Koca Yalanlar (2018)

- Bir Zamanlar Çukurova (2019)

- Ramo (2020)

- Arıza (2021)

RÜZGAR AKSOY'UN OYNADIĞI FİLMLER