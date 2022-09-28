Haberler Kimdir YALI ÇAPKINI İFAKAT KİMDİR? | Gülçin Santırcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

YALI ÇAPKINI İFAKAT KİMDİR? | Gülçin Santırcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Star TV'nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını, ilk bölümü ile izleyicilerin hayranlığını kazandı. Rayting rekorları kıran dizinin sevilen ismi Gülçin Santırcıoğlu'nun gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Magazinseverlerin arama motorlarında araştırdığı Yalı Çapkını İfakat kimdir? Gülçin Santırcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 17:30
YALI ÇAPKINI İFAKAT KİMDİR? | Gülçin Santırcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

YALI ÇAPKINI İFAKAT KİMDİR? | STAR TV ekranlarının yeni sezon dizisi, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, daha ilk bölümüyle tüm seyircilerin ilgi ve beğenisini kazandı. Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı aramasıyla başlayan dizinin oyuncusu Gülçin Şartırcıoğlu da arama motorlarında en sık aratılan isimler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki Yalı Çapkını İfakat kimdir? Gülçin Santırcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Gülçin Santırcıoğlu 1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı.

2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU BOYU, KİLOSU, BURCU NE?

1.70 metre boyundaki ve 65 kilo ağırlığındaki Gülçin Santırcıoğlu'nun burcu Aslandır.

YALI ÇAPKINI İFAKAT KİMDİR?

Korhan ailesinin dul kalmış büyük gelini. Çok genç yaşta Halis Ağa'nın uygun görmesiyle yalıya gelin olarak gelmiştir. Daha yirmili yaşlarının başında bir trafik kazası sonucu hem kocasını hem de karnındaki bebeğini kaybetmiştir. Üstüne kayınvalidesinin de kalbi bu yaşananlara dayanamamış ve aile peş peşe acı kayıplar yaşamıştır. Halis Ağa, oğlunun emaneti olarak gördüğü İfakat'in yaralarını sarmış onu yalının hanımı olarak konumlandırmıştır. İfakat, ailenin çıkarlarını her şeyden ve herkesten önemli görür. Korhan soyadına leke gelmemesi için, yapabileceklerinin sınırı yoktur.

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