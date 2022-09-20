ZEKİ MÜREN KİMDİR? | Sanat güneşi olarak bilinen Zeki Müren kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etmiştir? Şarkıları ve albümleri...

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi, Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıl dönümünde anılacak. Zeki Müren'in ölüm yıl dönümü öncesinde yaşamı ve başarılarla dolu kariyeri araştırılıyor. İşte detaylar...
ZEKİ MÜREN KİMDİR?
Zeki Müren, 2 Ocak 1931 yılında Bursa'nın Hisar semptinde dünyaya gelmiştir. Şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair olarak birçok eser bırakmıştır. 1991 yılında Devlet Sanatçısı ünvanını almıştır. Altın plak ödülünü de ilk alan isimdir.
Ailesi Üsküp'ten Bursaya göçmüştür. Zeki Müren liseyi Boğaziçi Lisesi'nde okumuştur. Müren ayrıca İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. Zeki Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından ve medyadan uzaklaştı. 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.
ZEKİ MÜREN ALBÜMLERİ
1970: Senede Bir Gün
1973: Pırlanta 1
1973: Pırlanta 2
1973: Pırlanta 3
1973: Pırlanta 4
1974: Anılarım
1975: Mücevher
1976: Güneşin Oğlu
1977: Nazar Boncuğu
1977: Zirvedeki
1978: Sükse
1981: Kahır Mektubu
1982: Eskimeyen Dost
1984: Hayat Öpücüğü
1984: Masal
1986: Helal Olsun
1987: Aşk Kurbanı
1988: Gözlerin Doğuyor Gecelerime
1989: Ayrıldık İşte
1989: Karanlıklar Güneşi
1989: Şarkılar
1990: Dilek Çeşmesi
1990: Bir Tatlı Tebessüm
1991: Doruktaki Nağmeler
1992: Sorma
Zeki Müren, yukarıda belirtilenler dışında, 1968-1974 yılları arasında Grafson Plak'tan kendi adıyla anılan 12 farklı albüm daha yayınlamıştır.