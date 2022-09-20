ZEKİ MÜREN KİMDİR? | Sanat güneşi olarak bilinen Zeki Müren kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etmiştir? Şarkıları ve albümleri...

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi, Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıl dönümünde anılacak. Zeki Müren'in ölüm yıl dönümü öncesinde yaşamı ve başarılarla dolu kariyeri araştırılıyor. İşte detaylar...

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

Zeki Müren, 2 Ocak 1931 yılında Bursa'nın Hisar semptinde dünyaya gelmiştir. Şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair olarak birçok eser bırakmıştır. 1991 yılında Devlet Sanatçısı ünvanını almıştır. Altın plak ödülünü de ilk alan isimdir.

Ailesi Üsküp'ten Bursaya göçmüştür. Zeki Müren liseyi Boğaziçi Lisesi'nde okumuştur. Müren ayrıca İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. Zeki Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından ve medyadan uzaklaştı. 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

ZEKİ MÜREN ALBÜMLERİ



1970: Senede Bir Gün

1973: Pırlanta 1

1973: Pırlanta 2

1973: Pırlanta 3

1973: Pırlanta 4

1974: Anılarım

1975: Mücevher

1976: Güneşin Oğlu

1977: Nazar Boncuğu

1977: Zirvedeki

1978: Sükse

1981: Kahır Mektubu

1982: Eskimeyen Dost

1984: Hayat Öpücüğü

1984: Masal

1986: Helal Olsun

1987: Aşk Kurbanı

1988: Gözlerin Doğuyor Gecelerime

1989: Ayrıldık İşte

1989: Karanlıklar Güneşi

1989: Şarkılar

1990: Dilek Çeşmesi

1990: Bir Tatlı Tebessüm

1991: Doruktaki Nağmeler

1992: Sorma

Zeki Müren, yukarıda belirtilenler dışında, 1968-1974 yılları arasında Grafson Plak'tan kendi adıyla anılan 12 farklı albüm daha yayınlamıştır.