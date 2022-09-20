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BAŞAK ÖZEL KİMDİR? | Oyuncu Başak Özel kaç yaşında, neden öldü? - Başak Özel hayatı, oynadığı film ve diziler

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Başak Özel'in hayatını kaybettiği haberi sanat dünyasını derinden sarstı. Birçok dizi ve filmde boy gösteren ve Türk sinema tarihinin sayfalarına adını yazdıran ünlü oyuncu hakkında arama motorlarında BOyuncu Başak Özel kaç yaşında, neden öldü? - Başak Özel hayatı, oynadığı film ve dizileraşak Özel kimdir? Oyuncu Başak Özel kaç yaşında, neden öldü? - Başak Özel hayatı, oynadığı film ve diziler konuları araştırılıyor. İşte Başak Özel'in hayatı ve ölüm sebebi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 15:40
BAŞAK ÖZEL KİMDİR? | Oyuncu Başak Özel kaç yaşında, neden öldü? - Başak Özel hayatı, oynadığı film ve diziler

Ekranların sevilen yüzü, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti. Tüm sanat doğasını yasa boğan haberin ardından birçok ünlü isim sosyal medya araclığıyla acısını paylaşırken vatandaşlar da arama motorlarında Başak Özel kimdir? Oyuncu Başak Özel kaç yaşında, neden öldü? - Başak Özel hayatı, oynadığı film ve diziler konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BAŞAK ÖZEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Mart 1971'de doğan 51 yaşındaki Başak Özel sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi`nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çasod üyesi olan sanatçı, şiir ve öykü yazmakta, redaksiyon ve seslendirme yapmaktadır.

BAŞAK ÖZEL NEDEN ÖLDÜ?

Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ölüm sebebi henüz bilinmeyen Özel için yapılan paylaşımda "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

BAŞAK ÖZEL OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Tiyatro Oyunları:

  • Zübük
  • Deliler Boşandı
  • Baba 12 Eylül'de Neredeydin
  • Yüzsüz
  • Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
  • Ast Zoe'nin mektupları
  • Kayıp Mektuplar

Film ve Diziler:

  • Kurtlar Vadisi
  • Pembe Patikler
  • Melekler Adası - 2004
  • Ihlamurlar Altında
  • Karım ve Annem
  • Hızlı Adımlar
  • Gerçek Kesit - 1993

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