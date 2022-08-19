Haberler Kimdir BERTRAND TRAORE KİMDİR? | Bertrand Traore kimdir, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

BERTRAND TRAORE KİMDİR? | Bertrand Traore kimdir, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

2022-2023 sezonu tüm hızıyla sürerken futbol takımları eksiklerini tamamlamak için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bertrand Traore ise gündeme gelen son isim oldu. Adı Başakşehir ve Galatasaray ile anılan Bertrand Traore ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bertrand Traore kimdir, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:00
BERTRAND TRAORE KİMDİR? | Bertrand Traore kimdir, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Transfer döneminin gözde futbolcularından Bertrand Traore, arama motorlarında ve sosyal medyada sık sık araştırılan isimler arasında yer alıyor. Bertrand Traore uzun boyu, tekniği ve çalımları gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Adı Başakşehir ve Galatasaray ile de anılan Bertrand Traore kimdir, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

BERTRAND TRAORE KİMDİR?

Bertrand Isidore Traore, 1995 yılında Burkina Faso'da dünyaya gelmiştir. Futbola 2009 yılında Fransız ekibi Auxerre'in altyapısında başlamıştır. Traore, 15 yaşındayken ilk milli maçına Ekvator Ginesi karşısında dostluk maçında çıkmıştır. Traore, 2013 yılında dünyaca ünlü İngiliz takımı Chelsea ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2013 yılı Aralık ayında Chelsea'nin profesyonel takımı için yeni bir sözleşme daha imzalamıştır. 2014 yılında ise Hollanda ekibi Vitesse'ye kiralanmıştır. 2015-16 sezonunda Chelsea'de oynamaya başlayan traore, 2017-2020 yılları arasında Fransa'ya dönmüş ve Lyon'da oynamıştır. Traore'nin son takımı ise 2020 yılında gittiği Aston Villa olmuştur.

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