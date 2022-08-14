MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR? | MasterChef Çağatay Akgül kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Kadrosu

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Çağatay Akgül oldu ve MasterChef Çağatay'ın kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Çağatay Akgül'ün hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF ÇAĞATAY AKGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2022'ye İstanbul'dan katılan Çağatay Akgül, geçen sezonda düellolarda elendiği için yarışmaya devam edememişti.

Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu oln Akgül, İtalya'da stajını tamamlamıştır ve 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Mesleğe tatlı yaparak başladığı için, tatlı yapmayı çok sevdiğini ifade eden Çağatay Akgül, MasterChef 2022'nin ana kadrosuna giren 4. isim olmuştur.