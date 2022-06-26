OSMAN WÖBER KİMDİR? | Osman Wöber kaç yaşında, neden vefat etti? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'in ölümü sevenlerini üzdü...

Vefat haberiyle gündeme gelen Osman Wöber'in kaç yaşında hayata veda ettiği ve ölüm sebebi araştırılmaya başladı. Kurtlar Vadisi, Sekizinci Saat gibi projelerde yer alan Devlet Tiyatroları eski sanatçısı Osman Wöber'in hayatına dair detaylar haberimizde...

OSMAN WÖBER KİMDİR?

27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya gelen Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Tiyatro kariyerine Devlet Tiyatroları'nda başlayan Wöber, öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller almıştır.

Oyunculuk kariyeri boyunca, tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerde oynamıştır.

Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yapan ve çalışmalarda bulunan Wöber, 2001 yılında tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun başına getirilmiş ve bu görevi 2009'a kadar sürdürmüştür.

OSMAN WÖBER'İN OYNADIĞI DİZİLER

2018 - Ağlama Anne (Nevzat)

2017 - İsimsizler

2017 - Seni Kimler Aldı (Metin)

2016 - Aile İşi (Sami)

2013 - Osmanlı Tokadı (İskender)

2011 - Hayat Devam Ediyor

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı)

2003 - Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı)

1994 - İnce İnce Yasemince (Başkomiser)

1987 - Ateşten Günler

1985 - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan)

OSMAN WÖBER'İN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ