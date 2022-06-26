Haberler Kimdir OSMAN WÖBER KİMDİR? | Osman Wöber kaç yaşında, neden vefat etti? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'in ölümü sevenlerini üzdü...

OSMAN WÖBER KİMDİR? | Osman Wöber kaç yaşında, neden vefat etti? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'in ölümü sevenlerini üzdü...

Osman Wöber'in hayatı ve kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ölüm haberiyle sevenlerine derin bir üzüntü yaşatan Osman Wöber'in neden vefat ettiği, kaç yaşında olduğu ve hangi dizilerde oynadığı ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Osman Wöber'in biyografisi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 09:55 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 10:00
OSMAN WÖBER KİMDİR? | Osman Wöber kaç yaşında, neden vefat etti? Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'in ölümü sevenlerini üzdü...

Vefat haberiyle gündeme gelen Osman Wöber'in kaç yaşında hayata veda ettiği ve ölüm sebebi araştırılmaya başladı. Kurtlar Vadisi, Sekizinci Saat gibi projelerde yer alan Devlet Tiyatroları eski sanatçısı Osman Wöber'in hayatına dair detaylar haberimizde...

OSMAN WÖBER KİMDİR?

27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya gelen Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Tiyatro kariyerine Devlet Tiyatroları'nda başlayan Wöber, öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller almıştır.

Oyunculuk kariyeri boyunca, tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerde oynamıştır.

Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yapan ve çalışmalarda bulunan Wöber, 2001 yılında tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun başına getirilmiş ve bu görevi 2009'a kadar sürdürmüştür.

OSMAN WÖBER'İN OYNADIĞI DİZİLER

  • 2018 - Ağlama Anne (Nevzat)
  • 2017 - İsimsizler
  • 2017 - Seni Kimler Aldı (Metin)
  • 2016 - Aile İşi (Sami)
  • 2013 - Osmanlı Tokadı (İskender)
  • 2011 - Hayat Devam Ediyor
  • 2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı)
  • 2003 - Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı)
  • 1994 - İnce İnce Yasemince (Başkomiser)
  • 1987 - Ateşten Günler
  • 1985 - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan)

OSMAN WÖBER'İN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

  • 2017 - Öteki Taraf (Patron)
  • 2009 - 4 Çehar
  • 2005 - Organize İşler (Komiser)
  • 1998 - Cumhuriyet
  • 1994 - Sekizinci Saat (Sinan)

DİĞER
Oyuncu Taner Ölmez kızının yüzünü gösterdi! Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in kızları Zeynep bakın kime benziyor!
Galatasaray transfer haberleri: Joao Mario Galatasaray kararını verdi! Taraftarlar şok olacak...
F.Bahçe golcüsünü buldu!
Cimbom'dan forvet bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
Kazımcan Karataş kimdir?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 09:24
Okan Buruk'tan iki yıldıza veto! Okan Buruk'tan iki yıldıza veto! 08:33
Muslera'yı götürecek Muslera'yı götürecek 06:29
Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti 00:34
Galatasaray'da Ivan Alejo sesleri! Galatasaray'da Ivan Alejo sesleri! 00:34
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Galatasaray transferi resmen açıkladı! 00:34
Daha Eski
F.Bahçe'den Ozan Tufan açıklaması! F.Bahçe'den Ozan Tufan açıklaması! 00:35
Hayallerime kavuştum Hayallerime kavuştum 00:45
Ozan Hull City’ye Ozan Hull City’ye 01:19
Atiba'ya sürpriz talip! Atiba'ya sürpriz talip! 00:32
F.Bahçe'de Belotti heyecanı! Taraftar çılgına döndü F.Bahçe'de Belotti heyecanı! Taraftar çılgına döndü 00:32
Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine Kararını verdi! Aboubakar Süper Lig devine 00:33