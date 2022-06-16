MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR? | Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Mehmet Büyükekşi'nin biyografisi...

Yaptığı açıklamalarda ve Kulüpler Birliği'nin desteğini almasıyla TFF seçiminin favori isimlerinden biri olan Mehmet Büyükekşi'nin hayatı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Futbolseverler, Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hayatı araştırmaya devam ederken; 'Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında?' sorularının cevabını ve Mehmet Büyükekşi'ye dair detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

TFF Başkanı adayı Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Büyükekşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimlerini tamamlamıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN KARİYER GEÇMİŞİ

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği

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