Mohamed Zeki Amdouni kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Attığı gollerle futbol gündemine düşen Mohamed Zeki Amdouni son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki futbolseverlerin merak ettiği Mohamed Zeki Amdouni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Amdouni ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

MOHAMED ZEKİ AMDOUNI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

👉Mohamed Zeki Amdouni 4 Aralık 2000 tarihinde İsviçre'de doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.85 boyundaki futbolcu İsviçre Süper Ligi ekibi Lausanne'de forma giyiyor. Genç futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Özellikle bu sezonki performansıyla dikkat çeken Mohamed Zeki Amdouni 32 resmi maçta 13 gollük katkı verdi.

Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Mohamed Zeki Amdouni, Türkiye ve İsviçre U21 formalarını giydi. Türkiye U21'de 1 maçta görev alan futbolcu, İsviçre U21'de 8 maçta görev aldı ve 6 gol kaydetti. Amdouni'nin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.