Haberler Kimdir Mohamed Zeki Amdouni kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Mohamed Zeki Amdouni kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

İsviçre Süper Lig ekibi Lausanne'de forma giyen Mohamed Zeki Amdouni son zamanlarda arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu attığı gollerle adından söz ettirmeye başladı. Peki futbolseverlerin araştırdığı Mohamed Zeki Amdouni kimdir? Mohamed Zeki Amdouni Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:40
Mohamed Zeki Amdouni kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Attığı gollerle futbol gündemine düşen Mohamed Zeki Amdouni son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki futbolseverlerin merak ettiği Mohamed Zeki Amdouni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Amdouni ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

MOHAMED ZEKİ AMDOUNI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
👉Mohamed Zeki Amdouni 4 Aralık 2000 tarihinde İsviçre'de doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.85 boyundaki futbolcu İsviçre Süper Ligi ekibi Lausanne'de forma giyiyor. Genç futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Özellikle bu sezonki performansıyla dikkat çeken Mohamed Zeki Amdouni 32 resmi maçta 13 gollük katkı verdi.

Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Mohamed Zeki Amdouni, Türkiye ve İsviçre U21 formalarını giydi. Türkiye U21'de 1 maçta görev alan futbolcu, İsviçre U21'de 8 maçta görev aldı ve 6 gol kaydetti. Amdouni'nin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Hadise kaleyi içten fethediyor! Hadise müstakbel görümcesini paylaştı gören hayran kaldı!
32 yıllık su deposu 15 saniyede yıkıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!
Van Persie Cristiano Ronaldo'nun hocası oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022
SURVIVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR? Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında, mesleği ne?
2022 TUS tercihleri ne zaman?
Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak?
NEVÜ’de İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı Tamamlandı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a açık kapı! İşte o sözler Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a açık kapı! İşte o sözler 15:33
Elneny için karar! F.Bahçe ve G.Saray... Elneny için karar! F.Bahçe ve G.Saray... 15:20
Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi 15:14
Van Persie Cristiano Ronaldo'nun hocası oluyor! Van Persie Cristiano Ronaldo'nun hocası oluyor! 14:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! 14:06
ManU'nun yıldızı trafik kazası geçirdi! ManU'nun yıldızı trafik kazası geçirdi! 14:03
Daha Eski
Beşiktaş'ın deplasman karnesi sınıfta kaldı! Beşiktaş'ın deplasman karnesi sınıfta kaldı! 13:58
F.Bahçe - S. Donetsk maçı ne zaman? F.Bahçe - S. Donetsk maçı ne zaman? 13:57
Flaş Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle Flaş Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle 13:55
Muleka Süper Lig'i sallıyor! 9 maçta 9 gol Muleka Süper Lig'i sallıyor! 9 maçta 9 gol 13:53
Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 13:43
Başkanlık için Mustafa Denizli önerisi Başkanlık için Mustafa Denizli önerisi 13:24