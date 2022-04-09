BARIŞ AKARSU KİMDİR? | Barış Akarsu kaç yaşında, neden öldü? Hayatı film olacak Barış Akarsu'nun şarkıları ve biyografisi

28. yaş gününde hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun ölümü üzerinden 15 yıl geçti ve sevenlerinin yüzünü bir nebze de olsa gülümsetecek haber geldi. Hayatının film olacağı açıklanan Barış Akarsu yaşasaydı bu yıl itibarıyla 43 yaşında olacaktı. ATV'de yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katılmasıyla birlikte büyük beğeni toplayan Akarsu, yarışmada birinci olmasının ardından milyonlara ulaşmıştı. Peki, Barış Akarsu neden vefat etti, ne oldu? Barış Akarsu'nun şarkıları nedir, hangi dizisilerde oynadı? İşte Barış Akarsu'nun hayatına dair merak edilenler...

BARIŞ AKARSU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN VEFAT ETTİ?

29 Haziran 1979 tarihinde Hatice ve Selahattin Akarsu'nun oğulları olarak Amasra, Bartın'da dünyaya gelen Barırış Akarsu, eğitim hayatına Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda başladı ve ardından ortaokul öğrenimini bitirdi. Ortaokuldan sonra Amasra Lisesi'ne giderek lise öğrenimini de tamamladı. Küçük yaşlardan itibaren olduğu şehre gelen müzisyenleri seyrederek onlardan ilham aldı ve daha sonrasında mızıka, flüt, klavye ve gitar gibi enstrümanlar çalmaya başladı.

Çocukluk yıllarında müziğin yanı sıra spora da ilgi duyan Akarsu, 4 yıl boyunca basketbol oynadı ve ardından karate ile ilgilendi. Bir süre sonra lise yıllarında Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelkencilik yaptı.

Liseyi bitirmesinin ardından müzisyenliğin yanında animatörlük de yaparak Antalya'da yaşamaya başlayan Barış Akarsu, Karadeniz Ereğli'ye yerleşti ve buradaki barlarda müzisyen olarak çalmaya başladı. Bir yandan da yerel radyo ve televizyon kanalları için programlar hazırlamaya başladı.

Bir süre de Ankara'da barmenlik ve garsonluk gibi bazı işler yapmayı sürdüren Akarsu, arkadaşlarının desteğiyle 2004 yılında atv'deki Akademi Türkiye adlı yarışmaya katıldı ve yarışmada büyük bir ilgi gördü, sevgiyle karşılandı. Rock ve Anadolu rock tarzında şarkılar seslendiren Akarsu'nun sesi oldukça beğenildi. Yarışmada gördüğü ilgiyle finale kadar gelerek şampiyon oldu.

Hep hayalini kurduğu albümü için çalışmalara başlayan Akarsu, 4,5 ay kadar süren çalışmalarının ardından, 'Islak Islak' adını verdiği ilk albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde dinleyicileriyle buluşturdu. Albümün adını taşıyan ve bir Cem Karaca şarkısı olan "Islak Islak" adlı şarkıya klip çekti ve albüm yayımlandığı gün bu video klip de yayımlandı. Albümde toplam on şarkı bulunuyordu.

Albüm yayımlandıktan bir hafta sonra Barış Akarsu, Beyoğlu'nda konser verdi ve bu konsere yoğun bir ilgi vardı. 2005 yılında konser görüntülerinden oluşan bir video ile "Mavi" adlı şarkısının klibini yayımladı. 2005 yılında 27-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Barışarock adlı iki günlük bir festivalin 28 Ağustos'taki bölümünde sahne aldı. Sahnede albümünde bulunan şarkıları seslendirdi. Albümde üçüncü klibini "Kimdir O" adlı şarkısına çekti. Şarkının sözleri ve video klibi o dönemde büyük yankı uyandırdı. Albümde yer alan "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adını taşıyan ve bir ilahi olan esere, konser görüntülerinden oluşan bir video klip hazırladı. Ardından "Amasra" adındaki slow şarkısına yine konser görüntülerinden oluşan bir video klip yayımladı. Bu arada birçok televizyon ve radyo programına katılan Barış Akarsu, yoğun olarak konser vermeye devam etti.

İlk albümünde bulunan altıncı ve son klibini "Bir Kasaba Akşamı" adlı şarkısına klip çekti. Rock ve Anadolu rock tarzında olan bu albüm oldukça beğenildi ve bu albümü sayesinde Türkiye çapında daha da çok tanınmaya başladı. 8 Nisan 2006 tarihinde İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından 2005 yılının en iyilerinin seçildiği ödül töreninde Cem Karaca Özel Ödülünü kazanarak 2. albümü için çalışmalara başladı.

Barış Akarsu, ilk albümünün yarattığı etkiden sonra büyük bir hayran kitlesi kazandı ve 2006 yılının şubat ayında başladığı 2. albümünün kayıtları yaklaşık 4 ayda tamamlandı ve 3 Temmuz 2006 tarihinde çıkardığı ikinci albümüne 'Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek' adını verdi. Albümden ilk olarak "Vurdum En Dibe Kadar" adlı şarkısını video klip olarak yayımladı ve şarkı çok beğenildi. Bu albümde toplam on iki şarkı bulunuyordu. "Ben" ve "Yeter Be" adlı şarkıların söz ve müziği ise Barış Akarsu'ya aitti. Fuat Saka'nın 1997 yılında yayımladığı Lazutlar adlı albümde yer alan "Rapatma (Vira Vira)" adlı şarkıyı albümünde seslendirdi. Albüm çıktıktan kısa bir süre sonra Yalancı Yarim adlı dizide, Merve Sevi ile birlikte başrolde oynamaya başladı. Tarık Tekelioğlu adlı bir karakteri canlandırdığı dizide Barış Akarsu, seslendirme sanatçısı Umut Tabak tarafından seslendirildi. Albümün en çok ses getiren parçalarından biri de "Yalancı Yarim (Gözlerin)" adlı slow parça oldu. Albümünde yer alan şarkıları oynadığı dizide de seslendiren Akarsu artık Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri olmuştu.

Albümden sonra birçok televizyon programına katılan Akarsu'nun o dönemde oynadığı dizinin reytingleri de oldukça iyi gidiyordu ve konserleri de son derece yoğundu. 9 Mayıs 2007'de 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töreni'nde En İyi Rock Sanatçısı Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülünü yine bir rock sanatçısı olan Murat Göğebakan'ın elinden aldı ve Murat Göğebakan, ödülü kimin aldığını söylemeden önce yaptığı konuşmada, ''Savaşsız bir dünyada tertemiz akan bir su gibi Barış Akarsu'' diyerek ona ödülünü taktim etti.

2007 yılında konserlerine hız kesmeden devam etti ve kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Oynadığı dizinin sezon finali çekimleri bittikten sonra tatil yapmaya giden Akarsu, 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Trafik kazasının ardından Barış Akarsu hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı. Barış Akarsu'nun kaldırıldığı hastaneye binlerce kişi bir anda büyük umutlarla akın etti ancak yoğun bakımda olduğu için hayati tehlikesi sürüyordu. Ünlü sanatçı 5 gün yoğun bakımda kalmasının ardından, 4 Temmuz 2007 günü hayatını kaybetti. Memleketi Amasra'da toprağa verildi. Hayatını kaybetmesiyle birlikte müzik camiası büyük bir şoka uğradı ve genç yaşta ölen Barış Akarsu'nun cenaze törenine de binlerce kişi katıldı. Barış Akarsu'nun ölümünün ardından oynadığı dizinin yeni sezonunun çekilmemesi kararı alınarak dizi yayından kaldırıldı.

Ölümünden beş ay sonra, daha önce kayıt aldığı ve oynadığı dizide seslendirdiği şarkılardan oluşan, düzenleme bir albüm yapıldı. 'Ayrılık Zamansız Gelir' adı verilen bu albümde 12 şarkı yer aldı. Albümde yer alan "Resimdeki Gözyaşları", "Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş" ve "Sevdim Seni Bir Kere" gibi cover şarkılar çok beğenildi. Leman Sam'ın 1992 yılında çıkardığı 'Ayak Sesleri' adlı albümünde bulunan "Rüzgar" adlı şarkı, Barış Akarsu'nun bu albümünde de yer aldı ve albümden sadece bu parça kliplendirildi. 2008 yılının en çok dinlenen albümlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ayrıca albümde Barış Akarsu'nun canlı performanslarının ve kliplerinin yer aldığı bir DVD de yer almaktaydı.

Tankut Öktem merhum sanatçının anısına heykelini yapmaya başladı. 3 metre olacak olan bu heykeli Öktem'in vefat etmesinden dolayı yardımcıları tamamladı ve bu heykel, sanatçının ölüm yıldönümü olan 4 Temmuz 2008'de, Birinci Barış Akarsu Kültür ve Sanat Festivali'nde Amasra'ya dikildi. Ölümünün birinci yılında kaza yaptığı kavşağın adının, "Barış Kavşağı" olarak değiştirilmesine karar verildi ve ölüm kavşağı olarak nitelendirilen noktada var olan kusurun giderilmesi için 2009 yılının Aralık ayında çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar 2012 yılında tamamlandı ve kavşak yeniden kullanıma açıldı.

Barış Akarsu yaşasaydı bu yıl itibarıyla 43 yaşında olacaktı...

BARIŞ AKARSU'NUN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Islak Islak (2004)

Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek (2006)

Ayrılık Zamansız Gelir (2008)

BARIŞ AKARSU'NUN ÖDÜLLERİ