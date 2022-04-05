SURVIVOR ARDAHAN KİMDİR? Survivor All Star yarışmacılarından Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli? Eleme adayı olan Ardahan Uzkanbaş'ın hayatı...

'Survivor yarışmacılarından Ardahan Uzkanbaş kimdir, Survivor Ardahan kaç yaşında ve nereli?' sorusu gündemde yerini aldı. Survivor'da bu hafta eleme adayı olan Ardahan'ın sevenleri 'Ardahan elenecek mi?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken, Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın yaşı, boyu, kilosu ve mesleğine dair merak edilenler haberimizde...

SURVIVOR ARDAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? | SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ'IN BİYOGRAFİSİ

2022 yılı itibariyle 35 yaşında olan Survivor Ardahan, 1987 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir ve yaşamını hala Adana'da sürdürmektedir. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynayan Uzkanbaş, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalmıştır.

Zaman bulduğu o sırada askerlik görevini yerine getirmek için askere giden Uzkanbaş, askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşamıştır.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kalan ve Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçerek orada da 6 ay bulunmuştur. "Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum." diyerek kendisini ifade eden Ardahan Uzkanbaş, "İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum" diyerek kendini tanımlamaktadır.