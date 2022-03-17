Haberler Kimdir Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında ve nereli?

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında ve nereli?

Tuğba Özay, Şebnem Ferah'ın şarkısını seslendirdikten sonra son günlerde magazin gündeminde geniş yer buldu. İnsanlar da arama motolarında Tuğba Özay'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında? Tuğba Özay nereli ve boyu kaç? İşte tüm bu soruların cevapları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 11:44 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 11:57
Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında ve nereli?

Geçtiğimiz günlerde Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını seslendirdikten sonra magazin gündeminde konuşulan Tuğba Özay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında? Tuğba Özay nereli ve boyu kaç? İşte detaylar...

TUĞBA ÖZAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nihal Tuğba Özay (d. 10 Şubat 1978, İstanbul), eski manken, oyuncu ve şarkıcıdır.

1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur. Tuğba Özay 180 santimetre boyundadır.

Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.

Mankenliğe 1994'te başlamıştır. Özay, şimdilerde şarkıcılık yapmaktadır.

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