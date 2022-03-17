Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında ve nereli?

Geçtiğimiz günlerde Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını seslendirdikten sonra magazin gündeminde konuşulan Tuğba Özay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında? Tuğba Özay nereli ve boyu kaç? İşte detaylar...

TUĞBA ÖZAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Nihal Tuğba Özay (d. 10 Şubat 1978, İstanbul), eski manken, oyuncu ve şarkıcıdır.

1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur. Tuğba Özay 180 santimetre boyundadır.

Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.

Mankenliğe 1994'te başlamıştır. Özay, şimdilerde şarkıcılık yapmaktadır.