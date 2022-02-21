Sevilen dizi Üç Kız Kardeş dizisi oyuncularından Reha Özcan'ın hayatı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri arama motorlarında Reha Özcan kimdir, kaç yaşında? Reha Özcan nereli? Reha Özcan boyu? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Peki Ragıp Reha Özcan kimdir? Ragıp Reha Özcan kaç yaşında? Ragıp Reha Özcan aslen nereli? İşte Ragıp Reha Özcan hakkında merak edilen detaylar ve hayatı...

REHA ÖZCAN KİMDİR, NERELİ?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir. Kökeni Sinop'un Boyabat ilçesine dayanmaktadır. Tam Adı Ragıp Reha Özcan olarak bilinmektedir.

Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlayan Özcan'ın kendi gibi oyuncu olan Serhat adında bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. 1987 yılında üniversiteden mezun olan Özcan, aynı sene 'Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. Buradaki başarısının ardından 1990-1991 sezonu için İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanan başarılı oyuncu, sonraki sezonda ise Antalya'ya yerleşme kararı almıştır.

Antalya'ya yerleştiği yıl, 'Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başlayan Özcan, bunun yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Kulübü ile Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda da yönetmen koltuğunda oturmuştur.

2010-2011 sezonunda 'İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan başarılı oyuncu, 2016 yılının Ekim ayında da Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.

2016 yılında Ferzen Özpetek'in yönetmen koltuğunda oturmakta olduğu 'İstanbul Kırmızısı' isimli sinema filminde yer almıştır.

Başarılı oyuncu 2017 yılında da senaristliğinde ve yönetmenliğinde Müfit Can Saçıntı'nın olduğu 'Yaşamak Güzel Şey' isimli sinema filmi ile seyirci karşısına çıkmış ve sonraki süreçte çok sayıda dizi ve film projesinde yer almıştır.

Adı Efsane, Karadayı, Suskunlar, Maral: En Güzel Hikayem, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman yapımlarında da çeşitli rollerde yer alan Özcan, şimdilerde ise Üç Kız Kardeş dizisinde Sadık karakterine hayat vermekte.

REHA ÖZCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yengeç burcu lan Reha Özcan, 1.83 metre uzunlukta ve 81 kilogram ağırlıktadır.