Murat Han kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Murat Han oynadığı diziler

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ve atv ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. Yakında izleyicilerle buluşacak olan dizide başarılı oyuncu Murat Han da rol alacak. Peki, Murat Han kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Murat Han ile ilgili tüm bilgiler...

🎬MURAT HAN KİMDİR? MURAT HAN DİZİLERİ

1 Mayıs 1975'te Ankara'da dünyaya gelen Murat Han, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirmiş, 9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yapmıştır. 1.80 boyundaki oyuncu, 2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir. Vazgeç Gönlüm, Ömre Bedel, Sensiz Olmaz, Eve Düşen Yıldırım, Sana Bir Sır Vereceğim gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu, Sana Bir Sır Vereceğim ve Hatasız Kul Olmaz adlı televizyon dizilerinde başrolü oynamıştır. Ayrıca 50. Altın Portakal Film Festivali'nde sunuculuğu Özge Özder ile paylaşmıştır.