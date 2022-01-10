Roger Schmidt kimdir? Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı Roger Schmidt nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray'ın son günlerde devam eden kötü gidişatı, Fatih Terim'in ayrılacağı haberlerini güçlendirmişti. Geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplantı yapan Başka Burak Elmas ve yönetimin görüşmelerinin ardından toplantıdan ayrılık kararı çıkmıştı. Bugün gelen son dakika haberi ile birlikte Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması, yerine kimin geleceği sorularını da beraberinde getirdi. Roger Schmidt, bu isimlerin arasında en güçlü ihtimaller arasında yer alıyor. Peki Roger Schimdt kimdir? Roger Schimdt nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar…

ROGER SCHMIDT KİMDİR?

13 Mart 1967 tarihinde dünyaya gelen Roger Schmidt, eski Alman futbolcu ve teknik direktördür. Teknik direktörlük kariyerine, Almanya 6. Ligi ekipleri arasında bulunan Delbrücker'de başlamış ve sonraki sezon da 4. Lig takımları arasında bulunan Preuben Münster'in başına geçmiştir. Prebuen Münster'de şampiyonluk elde eden Schmidt, burada yapmış olduğu 3 yıllık görevi boyunca 106 maça çıkmış ve 2011-2012 sezonu içinde Bundesliga 2 ekiplerinden olan Padernborn'un başına geçmiştir. Başarılı bir dönem geçiren Roger Schmidt, 2012-2014 yılları arasında iki sezon süresince RedBull Salzburg'un yöneticiliğine geçmiştir. İlk yılında ligi 2. Sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne gelmiştir.

2013-2014 yılları arasında Avusturya Ligi'ni ve Avusturya Kupasını kazanan Roger Schmidt, Kevin Kampl, Sadio Mane ve Jonathan Soriano gibi isimlerin parlamasında katkıda bulunmuştur. Salzburg'ta göstermiş olduğu başarıyla Leverkusen'in başına gelmiş olan Alman Teknik Direktör Roger Schmidt, ilk sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmış ve üçüncü sırada tamamlamıştır. Ardından Devler Ligi'ne katılan Schmidt, bu sezon içinde ligde zor bir dönem geçirmiş ve Şampiyonlar ligi'nde gruplardan çıkmıştır. Fakat buna rağmen Atletico Madrid'e elenen Leverkusen, faturayı Roger Schmidt'e kesmiş ve Alman teknik direktör ile Mart başında yollarını ayırmıştır. Yerine Tayfun Korkut getirilmiştir.

Roger Schmidt, RedBull Salzburg, Bayer Leverkusen ve Beijing Guoan gibi takımları yönetmiş,PSV Eindhover takımının da teknik direktörlüğünü yapmıştır. Başarılı teknik adam, şimdi de Galatasaray'ın başına geçeceği haberleriylee gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir.