Hatem Ben Arfa kimdir?

7 Mart 1987 Fransa doğumlu olan Hatem Ben Arfa, aslen Tunus uyruklu. 34 yaşındaki yıldız futbolcu 1,79 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Orta saha merkez ve kanatlarda görev yapabilen Ben Arfa'nın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

Adı uzun bir süre Fenerbahçe ile de anılan Ben Arfa, kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull City, Nice, PSG, Rennes, Valladolid ve Bordeaux formaları giydi. Bir dönem piyasa değeri 14 milyon Euro'ya kadar yükselen Ben Arfa, 1 Temmuz 2021'den bu yana kulüpsüz durumda.

Kariyerinde Ligue 1, Premier Lig ve La Liga'da toplam 419 maça çıkan Ben Arfa, 75 gol 62 asistlik performans gösterdi.