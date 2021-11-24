Enner Valencia kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon başında Meksika ekibi Tigres UANL'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Enner Valencia sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte adı daha çok gündeme gelen Valencia'nın kariyeri merak ediliyor. İşte detaylar...

🤔ENNER VALENCIA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

4 Kasım 1989 tarihinde San Lorenzo'da dünyaya gelen Enner Valencia, kariyerine Caribe altyapısında başladı. Sırasıyla Emelec, Pachuca, West Ham, Everton ve Tigres formaları giyen Ekvadorlu forvet, 2020'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ekvador Milli Takımı'nda da forma giyen Valencia, çıktığı 67 karşılaşmada 34 gole imzasını attı. Güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro olan 32 yaşındaki tecrübeli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.