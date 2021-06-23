Işıtan Gün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yönetimindeki Işıtan Gün'den paylaşım

Hollanda takımı Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün, 1975 yılında dünyaya geldi Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York'ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD'de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye'ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı.

Işıtan Gün, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev aldı. 2016 yılından beri Fortuna Sittard'ın başkanlığı yapıyor.

SOSYAL MEDYA KULLANMAYACAK

Galatasaray'ın genel kurulunda başkan seçilen Burak Elmas'ın ekibinde yer alan Işıtan Gün, seçim sonrası duygularını sosyal medyadan paylaşırken görev süresince sosyal medya kullanmayacağını açıkladı.

Işıtan Gün, "Sosyal medya kullanımının, geniş kitlelere mal olmuş kulüplerde sorumluluk üstlenen Spor yöneticileri, hizmet etmekle yükümlü oldukları camialar ve genel spor iklimi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, görev sürem tamamlanıncaya kadar sosyal medya paylaşımlarıma ara verdiğimi duyurmak isterim." dedi.