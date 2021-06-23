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'da ayrılığı çok yakın! İşte 'in yapacağı teklif

'da son dakika transfer haberi... Teknik direktör 'im talebi doğrultusunda kadroya dahil edilecek ve takımdan ayrılacak isimler için çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılarda, 'nin ayrılığı gündeme gelmişti. Fatih Terim'in, Feghouli'yi gelecek sezon kadroda düşünmediği bilinirken, ekibi 'in, yıldız isme talip olduğu İspanyol basını tarafından yazılmıştı. Aktarılan yeni gelişmeye göre, 'in Feghouli için yapacağı transfer teklifi duyuruldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:25
Galatasaray'da Sofiane Feghouli ayrılığı çok yakın! İşte Real Valladolid'in yapacağı teklif

'da yeni başkan Burak Elmas ve ekibi, teknik direktör 'in transfer taleplerini yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda gelecek sezon Feghouli'yi kadroda istemeyen Terim'in, yıldız ismin ayrılığına onay verdiği ifade edildi.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ayrılığı çok yakın! İşte Real Valladolid'in yapacağı teklif

Yaşanan bu gelişmenin ardından basınında yer alan bilgilere göre bu sezon La Liga'dan düşen ve gelecek sezon yeniden La Liga'ya çıkmak için iddialı bir kadro kurmayı planlayan 'in, 'nin peşine düştüğü kaydedildi.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ayrılığı çok yakın! İşte Real Valladolid'in yapacağı teklif

ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldızın, yıllık 4 milyon euroluk maaşının sarı kırmızılı kulüp tarafından fazla bulunduğu bilinirken, kendisini isteyen takımların nasıl bir yol izleyeceeği merak ediliyordu.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ayrılığı çok yakın! İşte Real Valladolid'in yapacağı teklif

Bilindiği üzere Ronaldo'nun sahibi olduğu kulübünün, yıldız futbolcu için yapacağı teklifin belli olduğu dile getirildi. 'in küme düşmesinin ardından Ronaldoo'nun taraftarlarca ağır eleştirilere maruz kalmasının ardından transfer için kolların sıvandığı kaydedildi.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ayrılığı çok yakın! İşte Real Valladolid'in yapacağı teklif

KİRALIK TEKLİFİ GELİYOR
Öte yandan kulüp sahibi Ronaldo'nun, Feghouli için yapacağı teklif de belli oldu. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi sarı kırmızılılara iletilecek.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ayrılığı çok yakın! İşte Real Valladolid'in yapacağı teklif

TEKLİF NE ZAMAN YAPILACAK?
Haberin detaylarında, Ronaldo'nun şu anda tatilde olduğu ve İspanya'ya dönmesinin ardından Feghouli transferiyle bizzat ilgileneceği ve devreye girceği aktarıldı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ayrılığı çok yakın! İşte Real Valladolid'in yapacağı teklif

, geçtiğimiz sezon formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 2 gol 4 asist üretmiş ve 1381 dakika sahada kalmıştı.

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