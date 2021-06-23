Galatasaray'da Sofiane Feghouli ayrılığı çok yakın! İşte Real Valladolid'in yapacağı teklif

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in transfer taleplerini yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda gelecek sezon Feghouli'yi kadroda istemeyen Terim'in, yıldız ismin ayrılığına onay verdiği ifade edildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanyol basınında yer alan bilgilere göre bu sezon La Liga'dan düşen ve gelecek sezon yeniden La Liga'ya çıkmak için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Real Valladolid'in, Sofiane Feghouli'nin peşine düştüğü kaydedildi.