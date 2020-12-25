Haberler Kimdir Engin Nurşani gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti! Engin Nurşani kimdir?

gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti! Engin Nurşani kimdir?

Ünlü halk ozanı 'nin müzisyen oğlu , gırtlak kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. sanatçısının vefatı, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Asıl adı olan Engin Nurşani kimdir? ? Aslen nereli? gibi sorular sıkça aratılmaya başlandı. İşte bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 14:39
Engin Nurşani gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti! Engin Nurşani kimdir?

Ünlü halk ozanı 'nin müzisyen oğlu , gırtlak kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. sanatçısının vefatı, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Asıl adı olan Engin Nurşani kimdir? ? Aslen nereli? gibi sorular sıkça aratılmaya başlandı. İşte bu soruların yanıtları...

Halk müziğinin ünlü isimlerinden Aşık Ali Nurşani'nin yine müzisyen olan oğlu Engin Nurşani, bir süredir gırtlak kanseri (nazofarenks) nedeniyle 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 36 yaşındaki genç sanatçının hayatını kaybetmesi hayranlarını yasa boğdu.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİ?

9 Ocak 1984 yılında 'da doğan Engin Nurşani'nin gerçek adı Engin Ayhan'dır. Engin Nurşani'nin annesi Almandır. Müziğe, babasından dolayı küçük yaşlardan itibaren başlayan Engin Nurşani, ilk albümünü 2003 yılında "Adına Bir Çizik Çektim" ismiyle piyasaya sundu. Toplamda 8 albümü bulunan genç sanatçı, 1.5 yıldır tedavi gördüğü gırtlak kanseri hastalığı nedeniyle hayata veda etti.

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