Engin Nurşani gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti! Engin Nurşani kimdir?

Ünlü halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin müzisyen oğlu Engin Nurşani, gırtlak kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği sanatçısının vefatı, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Asıl adı Engin Ayhan olan Engin Nurşani kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? gibi sorular sıkça aratılmaya başlandı. İşte bu soruların yanıtları...

Halk müziğinin ünlü isimlerinden Aşık Ali Nurşani'nin yine müzisyen olan oğlu Engin Nurşani, bir süredir gırtlak kanseri (nazofarenks) nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 36 yaşındaki genç sanatçının hayatını kaybetmesi hayranlarını yasa boğdu.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİ?

9 Ocak 1984 yılında Almanya'da doğan Engin Nurşani'nin gerçek adı Engin Ayhan'dır. Engin Nurşani'nin annesi Almandır. Müziğe, babasından dolayı küçük yaşlardan itibaren başlayan Engin Nurşani, ilk albümünü 2003 yılında "Adına Bir Çizik Çektim" ismiyle piyasaya sundu. Toplamda 8 albümü bulunan genç sanatçı, 1.5 yıldır tedavi gördüğü gırtlak kanseri hastalığı nedeniyle hayata veda etti.