Haberler Kimdir Akasya Asıltürkmen son halini paylaştı! Kendisini uzaylı filtresine benzetti

son halini paylaştı! Kendisini uzaylı filtresine benzetti

geçirerek göz kapağını kaldırtmıştı. Ameliyatın ardından yaşadığı ağrılardan bahseden ünlü oyuncu, hesabından son halini paylaştı. Kendini ti'ye alan Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby'e geçerim inşallah." ifadelerini kullandı.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 09:03 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 09:51
Akasya Asıltürkmen son halini paylaştı! Kendisini uzaylı filtresine benzetti

göz kapağını kaldırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda geçirmişti. Ameliyat sonrası bir paylaşım yapan Asıltürkmen yaşadığı zorluklardan bahsetmişti. Akasya Asıltürkmen bandajları çıkarmasının ardından hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve kendini uzaylı filtresine benzetti.

Yüzündeki bandajları çıkaran ünlü oyuncu, şimdi de yeni haliyle bir video yayınladı.

Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby'e geçerim inşallah." diyerek yeni halini ti'ye aldı.

AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Akasya Asıltürkmen, 14 Nisan 1977 tarihinde 'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Anne babası boşanmıştır. Kadıköy Kız Lisesi'nde okurken meslek lisesine geçti. Çalıştığı grafik ajansında radyodan 'nun kurs açtığı anonsunu duydu ve gitti.

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak tiyatroculuğa başladı. Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı.

1996 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı ve Ege Aydan, , Beatriz Rico, , , , Burak Sergen, 'in oynadığı "İstanbul Kanatlarımın Altında" sinema filminde rol alarak sinemaya başladı.

Akasya Asıltürkmen, 2004 yılında ağır bir trafik kazası geçirdi. Tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarının yanı sıra dublaj çalışmaları da yapmaktadır. 2012 yılında dil öğrenmek için Cumhuriyeti'nin üç başkentinden biri olan 'a bir yıllığına gitti.

2011 yılında Neil Simon'ın yazdığı "Aşk Kokusu" adlı tiyatro oyununda ile birlikte iki perdelik bir romantik komediyi sergiledi.

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