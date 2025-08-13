Kayserispor Chalov ile söz kesti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kayserispor, kadrosuna yeni bir isim daha katmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar, Yunanistan takımlarından PAOK'ta forma giyen 27 yaşındaki Fedor Chalov ile anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:15
Kayserispor, kadrosuna bir forvet daha ekliyor. Sarı Kırmızılılar, Yunanistan takımlarından PAOK'ta forma giyen Fedor Chalov ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Rus futbolcu ile her konuda söz kesildi. PAOK Kulübü ile de resmi anlaşma sağlandıktan sonra imzalar atılacak. Kayserispor, Chalov'u satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralayacak.

27 yaşındaki Chalov, daha önce CSKA Moskova ve Basel formaları giydi. Geçen sezon PAOK takımında 29 maça çıkan Rus forvet 3 ligde 2 de avrupa kupası olmak üzere 5 gole imza koydu.

