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Haberler Kayserispor Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftasında Bellona Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bellona Kayserispor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 13:21
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Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 27. haftasında Bellona Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Bellona Kayserispor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BELLONA KAYSERİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Bellona Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Crespo, Yusuf, Deniz, Kemen, Figueiredo, Piatek

BELLONA KAYSERİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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