Kayserispor 1-2 Sivassspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi Yiğidolar 2-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 50. dakikalarda Uros Radakovic kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 14. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi. Ayrıca konuk takımda 75. dakikada Uğur Çiftçi, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 4 puana yükseldi. Kayserispor ise haftayı puansız kapattı.

Ligin 3. haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.