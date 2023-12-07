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Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios dalya dedi

Son dakika spor haberleri... Kayserispor’un kaptanı Dimitrios Kolovetsios, Vanspor karşısında sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:11
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Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios dalya dedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında Vanspor'u konuk eden Kayserispor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya on birde başlayan ve doksan dakika sahada kalan kaptan Dimitrios Kolovetsios, sarı kırmızılı formayı ilk kez 19 Eylül 2020 tarihinde Alanyaspor'a karşı giydi. 2020-2021 sezonunda Kayserispor'a transfer olan Dimitrios Kolovetsios, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. 32 yaşındaki savunma oyuncusu, Kayserispor forması altında Süper Lig'de 92 ve Türkiye Kupası'nda da 8 kez mücadele etti.

Başarılı oyuncu bu süreçte 3 kez gol sevinci yaşadı. Vanspor maçı öncesi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin sarı kırmızılı takımda 100. maçına çıkan oyuncusu Dimitrios Kolovetisos'a üzerinde ismi yazılı 100 numaralı forma ile plaket hediye ettiler.

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