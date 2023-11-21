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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: “Gidecek daha çok yolumuz var”

Son dakika spor haberleri... Kayserispor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, başarı çıtasını yükseltmek adına çaba sarf ettiklerini söyleyerek “Henüz gidecek yolumuz var” açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 12:59
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: “Gidecek daha çok yolumuz var”

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçının çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, futbolcularının performanını üst seviyede tutarak takımın yükselen grafiğini devam ettirmek istiyor.

Lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Kayserispor'un elde ettiği başarının önemli olduğunu ve bunu da sürdürmek istediklerini söyleyen Recep Uçar "22 puan çok önemli ve çok değerli. Ancak bunu arttırmalıyız. Bunun için ayaklarımız yere sağlam basacak ve sahada en iyisini yapmak için çabalayacağız. Lig, uzun bir maraton. Daha 12 hafta geride kaldı ve kritik haftalar başlıyor. Peşpeşe zorlu derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Gidecek daha çok yolumuz var. Dikkatli olacağız ve başarılı olmak için çabalayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 22 puan toplayan Kayserispor 6. sırada yer alıyor.

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