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Kayserispor'da Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı!

Kayserispor'da Trabzonspor mücadelesi öncesi kritik gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kulüpten yapılan açıklamada Gustavo Campanharo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği aktarıldı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 23:02 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 23:41
Kayserispor'da Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı!

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Campanharo'nun Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ülkesine dönmek için Kayserispor yönetimine başvurduğu, görüşmeler neticesinde de sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.

Kayserispor'da 2019-20 sezonu devre arası transfer döneminde transfer edilen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında ülkesine dönmek istediğini Kayserispor yönetimine bildirdi. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Campanharo'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ön libero mevkinde oynayan Gustavo Campanharo, bu sezon 25 maçta sarı kırmızılı formayı terletmişti. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin Internacional takımıyla sözleşme imzaladı.

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