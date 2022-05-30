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Türkiye Kupası finalistleri Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki ihlaller nedeniyle Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:09
Türkiye Kupası finalistleri Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki ihlaller nedeniyle Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayserispor ve Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçelerinden disipline gönderildi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde karşılaşan Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eyüpspor da farklı gerekçelerle PFDK'ye verildi.

TECO Karacabey Belediyespor'u TFF 2. Lig play-off finalinde geçerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor da Disiplin Kuruluna sevk edildi.

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