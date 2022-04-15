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Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Rizespor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 10:01
Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kayserispor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada Kayserispor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'u yenerek ligde kalma umutlarını arttıran Rizespor, Kayserispor deplasmanında da 3 puan hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Rizespor maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR'DA 2 EKSİK

Yukatel Kayserispor'da bu zorlu maçta sakatlığı devam eden Bernard Mensah ve sarı kart cezalısı Olivier Kemen forma giyemeyecek. Öte yandan Rizespor'da sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Konyaspor maçında sakatlanan Gökhan Akkan'ın durumu ise maç saati belli olacak.

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