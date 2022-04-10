Kayseri nihayet

Süper Lig'de uzun yenilgi serileri bulunan iki takımdan Göztepe, Kayseri'yi ağırladı. Maça konuk ekip hızlı başladı. 8. dakikada Emrah'ın ortası Moubandje'ye çarptı, Emrah önünde kalan topu kontrol edip ağları sarstı: 0-1. 26'da Ramazan Civelek'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunması uzaklaştırmaya çalıştı fakat topu önünde bulan Kemen, kafayla ağlarla buluşturdu: 0-2.

PENALTI BEKLENDİ

45'te Halil Akbunar'ın yaptığı ortada, kaleci Lung'un dokunduğu topla buluşan Di Santo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2. 67'de Di Santo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 69'da Thiam'ın vuruşunda kaleci Piric'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 88'de VAR'dan gelen uyarı üzerine Di Santo'nun yerde kaldığı pozisyonu izleyen hakem 'devam' dedi.

ÜZERİMİZDEKİ BASKIYI KIRDIK

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "5 maçtır kazanamamak bize yakışmamıştı. Aslında o sonuçları hak etmiyorduk. Göztepe de kötü gidiyordu ve mutlaka kazanmaları gereken bir maçtı. Biz kazandık. Daha iyi oynayabiliriz. Artık baskıyı kırdık" dedi.

TOMAS 4'TE 0 ÇEKTİ

Nestor El Maestro'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Stjepan Tomas, üst üste çıktığı 4. maçını da kaybetti. Hırvat hoca Trabzonzpor'a 4-2, Alanya'ya 0-2, Konyaspor'a 3-0 ve Kayseri'ye 1-2 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşattı.