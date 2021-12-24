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Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios sezonu kapattı!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Yukatel Kayserispor’un defans futbolcusu Dimitrios Kolovetsios’tan kötü haber geldi. Ön çapraz bağları kopan Yunan futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 16:47
Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios sezonu kapattı!

Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi.

Yeni Malatyaspor maçında sahada yer alan başarılı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma olduğu tespit edildi. Maçın 79.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dimitrios Kolovetsios'un yapılan tetkikler sonrasında sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada; "Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuz Dimitrios Kolovetsios'un yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

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