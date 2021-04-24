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Kayserispor 22 futbolcuyla İstanbul'da!

Spor Toto 'in 37. haftasında bu akşam ile karşılaşacak olan Kayserispor, İstanbul'a 22 futbolcuyla geldi. Kayserispor'da sakatlığı bulunan ve maç oynayacak durumda olmayan , , ile sarı kart cezalısı Daniel Avramovski İstanbul'a götürülmedi. Ayrıca izinli olarak Kayseri'den ayrılan ve ülkesine giden ile de maç kadrosunda yok.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:42
Kayserispor 22 futbolcuyla İstanbul'da!
Deplasmanda ile karşılaşacak olan Kayserispor kafilesinde 22 futbolcu yer alıyor.

'in 37. haftasında lider Beşiktaş'a konuk olacak Kayserispor tüm hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör nezaretinde çalışan ve dün akşam da İstanbul'a giden Kayserispor kafilesinde 22 futbolcu yer alıyor. Sarı Kırmızılı takımın kafilesinde , , , , , , , Aziz Behich, Yasir Subaşı, Karlo Muhar, Joseph Attamah, Besard Sabovic, Emre Demir, Aaron Justin Lennon, Melih Okutan, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Kevin Luckassen, İlhan Parlak, Denis Alibec, Anton Maglica ve Muğdat Çelik yer aldı.

Kayserispor'da sakatlığı bulunan ve maç oynayacak durumda olmayan , , ile sarı kart cezalısı Daniel Avramovski İstanbul'a götürülmedi. Ayrıca izinli olarak Kayseri'den ayrılan ve ülkesine giden ile de maç kadrosunda yok.
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