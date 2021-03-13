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Son dakika spor haberi: ’da maçı öncesi 6 eksik!

Son dakika spor haberleri... 'de bugün evinde 'ı konuk edecek olan Hes Kablo ’da 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:16
Son dakika spor haberi: Kayserispor’da Galatasaray maçı öncesi 6 eksik!

'in 30. haftasında evinde ile karşılaşacak olan Hes Kablo 'da 6 futbolcu sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları devam eden , , , , ve maç eksiği bulunan Galatasaray maçında takımdaki yerini alamayacaklar.

'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak. Ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan , , ile de yine maç kadrosunda olmayacak.

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