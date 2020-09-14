Kayserispor'un yeni forveti Wilfried Kanga kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusu transfer etti. Hes Kablo Kayserispor, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen Wilfried Kanga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki forvet futbolcusu Wilfried Kanga, bugün sabah saatlerinde Kayseri'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Kanga, sarı-kırmızılı takımda 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers ile ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında. Hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Çiğ et yemiyor yalnız" cümleleri ile transferi duyurdu.

WİLFRİED KANGA KİMDİR?

Wilfried Kanga, Fransa'nın Montreuil-sous-Bois şehrinde dünyaya geldi. 1998 doğumlu futbolcu daha önce PSG'nin U19 takımında futbol oynadı. 185 cm boyu bulunan genç forvet sağ ayağını kullanıyor ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Kanga kariyerinde toplam 66 maça çıkarken 9 gol katkısı yaptı.