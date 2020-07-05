Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
Son dakika corona virüsü haberleri... Hes Kablo Kayserispor'da, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Hes Kablo Kayserispor, yarın saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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