Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor, yarın saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.