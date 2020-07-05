Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Süper Lig ekibi açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Son dakika corona virüsü haberleri... 'da, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

, yarın saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 'ı konuk edecek.

  1. 05.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA