Kayseri’de sol taraf Emre’nin - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Kayseri’de sol taraf Emre’nin

Kayseri’de sol taraf ’nin

Kayseri’de sol taraf Emre’nin

, sahasındaki maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu zorlu maç öncesi kart cezalısı 'nın yokluğunda sol bekte görev yapacak. G.Birliği ve maçında yedek başlayan Taşdemir, Yasir'in yokluğunda yeniden 11'e dönecek.

, sahasındaki maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu zorlu maç öncesi kart cezalısı 'nın yokluğunda sol bekte görev yapacak. G.Birliği ve maçında yedek başlayan Taşdemir, Yasir'in yokluğunda yeniden 11'e dönecek.

  1. 4.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayseri’de sol taraf Emre’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA