Kayseri’de sol taraf Emre’nin

Kayserispor, sahasındaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu zorlu maç öncesi kart cezalısı Yasir Subaşı'nın yokluğunda sol bekte Emre Taşdemir görev yapacak. G.Birliği ve Sivasspor maçında yedek başlayan Taşdemir, Yasir'in yokluğunda yeniden 11'e dönecek.