Ziya’ya operasyon

Kayserisporlu Ziya Alkurt, apandisit ameliyatı oldu. Başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 13 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Takımda sakatlıklarını bulanan Zoran Kvrzic ve Ben Rienstra çalışmalara başladı. İki ismin de Beşiktaş maçında oynayabilecek durumda olduğu da ifade edildi.