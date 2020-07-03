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03 Temmuz 2020, Cuma
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Ziya’ya operasyon

Ziya’ya operasyon

, apandisit ameliyatı oldu. Başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 13 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Kayserisporlu Ziya Alkurt, apandisit ameliyatı oldu. Başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 13 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Takımda sakatlıklarını bulanan Zoran Kvrzic ve Ben Rienstra çalışmalara başladı. İki ismin de maçında oynayabilecek durumda olduğu da ifade edildi.

  1. 3.7.2020
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