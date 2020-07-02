Çok çalışmalıyız

Kayserispor bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak kümede kalma ümitlerini artırdı. Sarı-kırmızılıların hocası Robert Prosinecki, "Futbolcular, teknik heyet hepimiz tutunmak istiyoruz. Ligde kalmak istiyorsak yapmamız gerek tek şey çalışmak ve durumun farkında olmak" diye konuştu.

REHAVETE KAPILMIYORUZ

Prosinecki, ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, "Durmadan çalışıyoruz. Asla rehavete kapılıp ligde kaldığımızı falan düşünmüyoruz zaten durumumuz malum" diye konuştu.