Çok çalışmalıyız
Prosinecki, “Kayserispor’un ligde kalması için yapacağımız tek şey var çok çalışmak” dedi.
Kayserispor bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak kümede kalma ümitlerini artırdı. Sarı-kırmızılıların hocası Robert Prosinecki, "Futbolcular, teknik heyet hepimiz tutunmak istiyoruz. Ligde kalmak istiyorsak yapmamız gerek tek şey çalışmak ve durumun farkında olmak" diye konuştu.
REHAVETE KAPILMIYORUZ
Prosinecki, ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, "Durmadan çalışıyoruz. Asla rehavete kapılıp ligde kaldığımızı falan düşünmüyoruz zaten durumumuz malum" diye konuştu.
- 2.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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