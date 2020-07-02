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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Çok çalışmalıyız

Çok çalışmalıyız

Prosinecki, “’un ligde kalması için yapacağımız tek şey var çok çalışmak” dedi.

bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak kümede kalma ümitlerini artırdı. Sarı-kırmızılıların hocası , "Futbolcular, teknik heyet hepimiz tutunmak istiyoruz. Ligde kalmak istiyorsak yapmamız gerek tek şey çalışmak ve durumun farkında olmak" diye konuştu.

REHAVETE KAPILMIYORUZ

Prosinecki, ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, "Durmadan çalışıyoruz. Asla rehavete kapılıp ligde kaldığımızı falan düşünmüyoruz zaten durumumuz malum" diye konuştu.

  1. 2.7.2020
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