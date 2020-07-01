Önceliğim Kayserispor - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Önceliğim Kayserispor

Önceliğim

Önceliğim Kayserispor

Kablo 'un yıldızı , konusunu sezon sonuna bıraktığını söyledi.

Kablo 'un yıldızı , konusunu sezon sonuna bıraktığını söyledi. 23 maçta 5 gol, 8 asistle devlerin radarına giren 25 yaşındaki orta saha, "Önümüzde çok kritik 5 maç var. Kümede kalmak istiyoruz. Benim için öncelik Kayserispor. Transferi sezon sonuna bıraktım" ifadelerini kullandı.
  1. 1.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Önceliğim Kayserispor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA