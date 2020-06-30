Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması!
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, Kayserispor ile gösterdikleri performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren Mensah ve Emre Demir ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mensah ve Emre'ye teklifler var. Lig bitince konuşacağız." dedi.
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