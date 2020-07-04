İşte Arda Kardeşler'in Kayserispor-Beşiktaş maçı karnesi
Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadelenin hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Peki, Kardeşler yönetiminde iki ekip nasıl sonuçlar aldı? İşte yanıtı...
Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maça atanan hakem Arda Kardeşler, 10. kez Kayserispor 7. kez Beşiktaş maçını yönetecek.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçına atanan Arda Kardeşler, bugüne kadar 147 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 72 kez ev sahibi takım, 39 kez deplasman takımı kazanırken 36 kez de beraberlik bozulmadı. Arda Kardeşler, bu maçlarda 641 kez sarı kart 40 kez kırmızı kart kullandı. Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor'un 9 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 1 beraberlik 5 yenilgi aldı. Bu maçlarda Arda Kardeşler, Kayserispor'a 17 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine 21 sarı kart çıkardı. Arda Kardeşler, Beşiktaş'ın ise 6 maçında düdük çaldı. İstanbul ekibi, bu maçların tamamını kazandı. Arda Kardeşler, 15 kez sarı kart çıkarırken rakiplerine 16 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Arda Kardeşler, 1 kez Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetti. İstanbul'da oynanan 2016-2017 sezonuna ait müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.
Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
Kayserispor-Konyaspor 2-2
Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Galatasaray-Kayserispor 3-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Alanyaspor-Kayserispor 5-0
Göztepe-Kayserispor 2-0
Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
Beşiktaş-Kayserispor 2-1
Gaziantepspor-Kayserispor 1-2
Arda Kardeşler'in yönettiği Beşiktaş maçları ve sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Ankaragücü 2-1
Kasımpaşa-Beşiktaş 2-3
Beşiktaş-Alanyaspor 2-0
Ç.Rizespor-Beşiktaş 2-7
Beşiktaş-Osmanlıspor 4-0
Beşiktaş-Kayserispor 2-1
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Arda Kardeşler'in Kayserispor-Beşiktaş maçı karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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