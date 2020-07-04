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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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İşte 'in - maçı karnesi

İşte Arda Kardeşler'in Kayserispor-Beşiktaş maçı karnesi

'in 30. haftasında , sahasında zorlu rakibi 'ı ağırlayacak. Mücadelenin hakemi ise oldu. Peki, Kardeşler yönetiminde iki ekip nasıl sonuçlar aldı? İşte yanıtı...

ile arasında oynanacak maça atanan hakem , 10. kez Kayserispor 7. kez Beşiktaş maçını yönetecek.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçına atanan Arda Kardeşler, bugüne kadar 147 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 72 kez ev sahibi takım, 39 kez deplasman takımı kazanırken 36 kez de beraberlik bozulmadı. Arda Kardeşler, bu maçlarda 641 kez 40 kez kullandı. Bursa Bölgesi hakemi, Kayserispor'un 9 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 1 beraberlik 5 yenilgi aldı. Bu maçlarda Arda Kardeşler, Kayserispor'a 17 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine 21 sarı kart çıkardı. Arda Kardeşler, Beşiktaş'ın ise 6 maçında düdük çaldı. ekibi, bu maçların tamamını kazandı. Arda Kardeşler, 15 kez sarı kart çıkarırken rakiplerine 16 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Arda Kardeşler, 1 kez Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetti. İstanbul'da oynanan 2016-2017 sezonuna ait müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Konyaspor 2-2

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Galatasaray-Kayserispor 3-1

Konyaspor-Kayserispor 0-1

Alanyaspor-Kayserispor 5-0

Göztepe-Kayserispor 2-0

Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-1

Gaziantepspor-Kayserispor 1-2

Arda Kardeşler'in yönettiği Beşiktaş maçları ve sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Ankaragücü 2-1

Kasımpaşa-Beşiktaş 2-3

Beşiktaş-Alanyaspor 2-0

Ç.Rizespor-Beşiktaş 2-7

Beşiktaş-Osmanlıspor 4-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-1

  1. 04.07.2020
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