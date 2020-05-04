Kayserispor idmanlara başlıyor! Tarih belli oldu - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kayserispor idmanlara başlıyor! Tarih belli oldu

Kayserispor idmanlara başlıyor! Tarih belli oldu

ekiplerinden antrenmanlara başlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin çarşamba günü corona virüsü salgını sonrası ilk idmanını gerçekleştireceği ifade edildi.

'de geride kalan 26 haftayı 18. sırada tamamlayan ve Covid-19 virüs salgını nedeniyle liglere verilen aradan ötürü kalan maçlarını oynayamayan , antrenmanlarına başlayacak.

Hes Kablo Kayserispor kulüp yönetimi ve teknik heyeti, gerçekleştirdiği görüşme neticesinde antrenmanların başlamasına karar verdi. Haziran ayı içerisinde oynanması planlanan ligin kalan tarafı için sarı kırmızılı kulüp, yarın tesislerde bir araya gelecek.

Sarı kırmızılı takım teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanları yarın tesislerde bir kez daha Covid-19 virüs testine tabi tutulacak. Çarşamba günü de uzun süreden sonra ilk idmanın gerçekleştirilmesi planlandı.

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  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 14:42
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